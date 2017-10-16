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﻿北加州山火三百人失蹤

2017-10-16 列印
　　美國北加州山火焚燒逾一周仍未受控，隨着當地風勢增強，令火勢再度蔓延，當局再下令數千名民緊急疏散，而山火至今已造成最少四十人死亡，仍有約三百人失蹤。

　　北加州山火火場面積已增至八百六十五平方公里，較紐約市面積還要大，燒毀八萬六千公頃林地、超過五千七百幢建築物。當局派遣超過一萬名消防員、一千架消防車、七十架飛機日以繼夜撲救，部份火場上周五火勢一度受控，惟翌日當地風勢增強，令火勢再度蔓延，當局再下令數千名居民緊急疏散。重災區之一索諾馬縣，當地最少十二個酒莊被燒成廢墟，嚴重打擊當地釀酒、旅遊業。在今次山火中，很多主人倉皇疏散，遺下不少貓狗，動物救援團體先後在火場救出六十四隻貓、四十四隻狗，再送到中心治療，包括部份貓隻吸入濃煙、足爪燒傷、皮毛燒焦，傷勢較重。
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