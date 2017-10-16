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﻿伊萬卡讚世銀　助女性經濟力量

2017-10-16 列印
　　身兼商界女強人、白宮顧問的美國第一千金伊萬卡，上周六出席世界銀行與國際貨幣基金年度會議一場活動時，讚揚世銀近日推出「女性企業家資金倡議」，有助徹底釋出女性經濟力量，創造巨大價值，並為全球各地帶來和平、穩定、繁榮。

　　她指，全球女性經營企業仍處於發展階段，惟相關企業每年獲發的信貸額僅三千億美元（約二萬三千四百億港元），不少企業無法獲得借貸，或只獲批高成本的短期借貸；伊萬卡促請各地金融機構支持女性企業家。
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