港人熱愛投資英國樓市，東亞銀行（023）英國分行總經理周若偉表示，港客為英國業務的主要海外客源，以按揭及整體貸款金額計，港客均穩佔六至七成。雖然英國面臨脫歐，另有中國加強資本管制，但無阻中港等海外投資者投資英國樓市的意欲。 周若偉早前在倫敦接受訪問時表示，上半年東亞英國的按揭貸款按年錄得雙位數增長，不論按揭或整體貸款，增長動力均主要來自海外投資客，料全年可保持雙位數增幅。以按揭貸款金額而言，在海外客戶之中，香港客的佔比向來保持在60%至70%，當中包括在港已有戶口的內地客，至於純內地客的佔比則很小，因他們仍受外匯管制。 東亞倫敦分行業務經理鄧惠儀補充說，雖然內地客亦...

2017-10-16