緬甸大象衝入難民營三兒童死亡
飢寒交迫 勞師動眾營救 八號波露營 20內地客困橋咀島
颱風「卡努」昨天襲港，八號風球由早到晚共懸掛十一小時，西貢橋咀島上呼救之聲停不了！先有兩批共十名內地自由行遊客於島上紮營露宿一宵，飽受狂風暴雨，缺水缺糧，飢寒交迫，有人一度藏身公廁避風，最終抵不住惡劣...
2017-10-16
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台客遊湖北遇山泥傾瀉 大石擊中旅巴三死兩傷
台灣一個四十五人旅行團昨日遊覽湖北三峽人家景區時遇上山泥傾瀉，大石滾下擊中旅遊巴，造成三死兩傷。國台辦啟動涉台突發事件處理應急機制，透過兩岸旅遊觀光機構通報事件。據悉，旅行團其餘四十名團員事後轉移到安全地點，各人將繼續行程，如期周四返台。 涉事旅行團是台北東晟旅行社主辦的三峽遊輪團六天遊，旅行團上周五出發，原訂周四凌晨返台，四十五名團員大部份是影藝工會成員。昨日是第三天行程，遊行團原本參觀西陵峽、三峽人家、三峽大壩等景點，惟各人乘坐的旅遊巴昨晨在湖北宜昌市三峽人家景區行駛時，疑因當地連日大雨導致沙泥鬆散觸發山泥傾瀉，大石滾下擊中旅遊巴，造成三人兩傷。 三名死者分別為...
2017-10-16
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性書大亨懸紅彈劾特朗普 一千萬美元徵求資料
美國總統特朗普就職後，社會嚴重撕裂，要求其下台聲音不絕，情色雜誌《好色客》創辦人、「性書大亨」弗林特在報章刊登全版廣告，懸紅一千萬美元徵求足以彈劾特朗普的資料，並質疑去年總統大選出現許多違法問題，形容對方是「非法」總統。 弗林特上周六在《華盛頓郵報》刊登全版廣告，懸紅一千萬美元（約七千八百萬港元）徵求足以彈劾特朗普的資料。弗林特指，特朗普去年大選時普選票不敵民主黨對手希拉莉，他只是依靠古老、過時的選舉人票制度入主白宮。質疑去年大選出現許多違法問題，形容對方是「非法」總統。 特朗普就職九個月以來，白宮持續混亂、人事變動不絕，使政府可能陷入危險，亦證明其不適合行使憲法賦...
2017-10-16
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新盤開售帶動 大埔豪宅睇樓成交量俱回升
大埔樓市受鄰區多個新盤帶動，二手豪宅近月交投造好，9月迄今已錄24宗成交，睇樓熾熱，氣氛良好。區內多個豪宅屋苑如天賦海灣及逸瓏灣均錄得多宗沽售，當中天賦海灣更出現呎價破2萬元的高價成交。 美聯...
2017-10-16
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英樓市供不應求 東亞英國：按揭客港人佔60%
港人熱愛投資英國樓市，東亞銀行（023）英國分行總經理周若偉表示，港客為英國業務的主要海外客源，以按揭及整體貸款金額計，港客均穩佔六至七成。雖然英國面臨脫歐，另有中國加強資本管制，但無阻中港等海外投資者投資英國樓市的意欲。 周若偉早前在倫敦接受訪問時表示，上半年東亞英國的按揭貸款按年錄得雙位數增長，不論按揭或整體貸款，增長動力均主要來自海外投資客，料全年可保持雙位數增幅。以按揭貸款金額而言，在海外客戶之中，香港客的佔比向來保持在60%至70%，當中包括在港已有戶口的內地客，至於純內地客的佔比則很小，因他們仍受外匯管制。 東亞倫敦分行業務經理鄧惠儀補充說，雖然內地客亦...
2017-10-16
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西布朗自投狐穴 華Dee磨利刀
李斯特城前鋒占美華迪本季延續射手風範，英超七場入五球。加上早前世界盃外圍賽沒有入選英格蘭國家隊得到充份休息，此子今晚聯賽有力領軍主場擊退近況走下坡的西布朗，一於捧主勝。（now621台、LeSports HK App周二凌晨3:00直播） 雖然狐狸今季盡失前季英超冠軍的威勢，但射手華迪保持一貫水準，聯賽上陣七次轟入五球，佔了全隊總入球一半有多。這名三十歲英格蘭前鋒沒入選三獅不用踢世盃外，今晚可謂蓄勢待發，配合同樣未有為日本披甲的前鋒岡崎慎司，勢帶領李斯特城一洗近五場英超不勝頹風。 西布朗領隊佩利斯執教風格一向防守為上，但不同戰線近三戰失六球，只得一和兩負未嘗一勝，跟...
2017-10-16
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趣味感 富層次 Cocktails唇妝
唇膏是彩妝中最不能或缺的單品，新季來臨，各大品牌都以唇膏、唇彩及唇液為焦點。IPSA顯色唇膏系列日前登場，一次過推出共十八種顏色，是日特別請來台灣著名彩妝師張景凱（小凱老師）即席示範今季至Hit唇妝，...
2017-10-16
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性感打扮事前讓男友過目 陳凱琳騷胸 嚇親嘉穎
陳凱琳前晚以一襲低胸裙出席一派對，她坦言事前有給男友鄭嘉穎過目，對方雖表示沒問題，但叮囑她要披披肩出門口，免得被其他人睇蝕！ 陳凱琳、張文慈及楊思琦等前晚到中環出席一派對，凱琳穿上低胸長裙性感...
2017-10-16
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社論——增建公屋是王道
住是民生大問題，特首林鄭月娥在其首份《施政報告》提出多項新舉措，不論是新的「首次置業上車盤」、或推動「綠置居」或「白居二」恆常化，均以協助市民置業為目標，雖然符合民情，但不應偏離先為基層提供足夠公屋的大方向。 香港回歸二十年以來，樓市出現興衰周期，影響民生，經濟表現主導樓市上落，政府的對應政策，不時滯後。九七年樓價高企，董建華政府提出每年建屋八萬五大計，遇上金融風暴，樓市下挫，不少市民的物業變成負資產，社會累積怨氣，迫使政府放棄八萬五政策。曾蔭權出任特首，社會需要休養生息，建居屋計劃停步，樓價拾級而上，又出現供不應求問題。至梁振英任特首，政府被形容「盲搶地」，仍未有足夠土地...
2017-10-16
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重點出擊——飛馬再威 縮程出招
馬匹縮程賺級數，並非甚麼新鮮事，筆者未作正式統計，也知今季四班短途賽中，成功例子不少。隨便數數，就有「智愛」、「鑽石達人」、「萬利高」、「自由飛翔」、「揾銀天王」等，甚至乎上季一向跑中長途的「招多福」，亦於上季尾的千二走入大冷第四。 簡單地推斷因由，其一是因為對手較弱。就以上周三的賽事為例，四班1200米分拆成兩組，便充斥着一些未成熟或久沉馬，例如「雪山神鷹」、「戥你開心」、「特務飛龍」之流。對手平均水準偏低，便造就稍有能力中距離馬，可憑藉季初的新鮮感偷襲成功。 本周三賽事，初步看好「飛馬再威」。這匹賀賢馬房的戰馬上季雖只曾一勝及數次入位，惟落敗時亦所負不遠，贏馬一役縱然賺...
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