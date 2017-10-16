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﻿緬甸大象衝入難民營三兒童死亡

2017-10-16 列印
　　大批緬甸羅興亞人由若開邦為逃避戰火湧入鄰國逃難到孟加拉，當地政府在邊境巴魯卡里地區搭建帳篷收容難民，惟上周六凌晨時份，一群野生大象突然由附近森林衝入難民營踐踏帳篷，事件造成一名婦女、三名兒童死亡，另有四人受傷送院，治療後情況仍然危殆。今次是野象第二次攻擊難民營，之前一次已造成一名成年人、一兒童死亡。當地警方表示，難民營所在森林地原本是野生大象棲息地，經常有象群在當地覓食。
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