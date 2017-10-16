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﻿人民黨黨魁 料成奧國總理

2017-10-16 列印
　　奧地利昨日舉行國會選舉，在國內瀰漫反移民情緒下，年僅三十一歲、主張排外的中間偏右人民黨黨魁庫爾茨，有望成為奧國下任總理，更有機會成為歐盟成員國中，歷來最年輕領袖。

  根據選前民調顯示，人民黨可望獲得逾三成選票，成為議會最大黨，預料該黨會與疑歐派自由黨合組聯合政府執政；而現任總理克恩領導的社民黨，則可能在這次選後淪為在野黨。

  庫爾茨矢言一旦上台，要關閉移民藉橫渡地中海、穿越巴爾幹進入歐洲的主要路線。
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