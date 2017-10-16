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﻿打破皇室傳統 喬治王子入男女校

2017-10-16 列印
　　英國皇位第三承繼人喬治王子早前入讀倫敦托馬斯巴特希學校，當地傳媒引述消息報道，喬治雙親威廉王子、劍橋公爵夫人凱特有意打破皇室傳統，安排長子入男女校小學，而非按傳統入讀男校。報道指，托馬斯巴特希學校數據顯示，該校畢業生升讀男女校小學比率較升讀男校高，反映家長多傾向揀選男女校或寄宿學校。消息人士稱，凱特希望喬治入讀男女寄宿學校，該校畢業生大多選擇入讀布賴頓書院或凱特母校馬爾堡學院。
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