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﻿索馬里大貨車爆炸231人死亡

2017-10-16 列印
　　非洲索馬里發生汽車炸彈襲擊，一輛停泊在酒店附近的大貨車突然爆炸，爆炸威力強大，整幢酒店倒塌，事件造成最少二百三十一人死亡，暫無組織承認責任。

　　事發在上周六傍晚約四時四十五分，一輛載滿炸藥的大貨車在索馬里首都摩加迪市中心莎法麗酒店附近一個十字路口，爆炸威力強大，形成巨大蘑菇雲，波及莎法麗酒店、附近多幢建築物，其中酒店整幢倒塌，大批住客、員工活埋瓦礫下，當局出動剷泥車清除瓦礫，搜救生還者。事件最少造成二百三十一死、二百七十五傷。

　　約兩小時後，酒店附近再發生另一宗汽車炸彈爆炸，造成至少兩人喪生。暫無組織承認責任，索馬里政府懷疑襲擊是索馬里青年黨所為，當局事後拘捕一名疑犯。
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