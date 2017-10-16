  • 2017年10月16日 星期一
  • 27º
  • 90%
熱門： 卡努施政報告渣馬貓店長胡杏兒

日報新聞 > 國際

﻿吉爾吉斯投票選新總統 Kyrgyzstan votes for new president

2017-10-16 列印
　　Voters in the central Asian country of Kyrgyzstan are choosing a new president in an election that is unusual for the region because it is unpredictable.BBC

　　中亞國家吉爾吉斯的選民選舉新總統。這場選舉在該地區不尋常，因為結果難以預料。

英國廣播公司



想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd