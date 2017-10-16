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﻿UFO停咗喺度？ 俄國天空現神秘黑圈

2017-10-16 列印
        俄羅斯克拉斯諾亞爾斯克市上空，近日出現一個神秘黑圈。網上流傳片段顯示，一對男女驅車在一條公路行駛時，發現前方上空出現一個狀似煙圈的神秘黑圈，黑圈幾乎靜止不動，且在空中久久不散。

  據悉，今年七月在英國約克郡亦出現類似景象；八月神秘黑圈亦現身中國，美加、塞爾維亞等地亦有發現神秘黑圈報告，但科學家至今無法解釋原因。專門研究不明飛行物體、軍事神秘現象的專家推斷，該神秘黑圈可能是爆炸後產生的煙漩渦。
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