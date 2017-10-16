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﻿種出2269磅南瓜王 秘訣係日淋100加侖水

2017-10-16 列印
　　萬聖節將至，英國漢普郡一對種植巨型南瓜的孖生兄弟，近日種出一個重達二千二百六十九磅的南瓜，該個巨型南瓜在南安普敦舉行的秋天南瓜節中力壓群雄成為南瓜王，更當地最重南瓜王紀錄。五十三歲的佩頓兄弟表示，培植巨型南瓜每天要灌溉一百加侖水，而今年的南瓜王較二人去年參賽的巨型南瓜重十五磅。但他們並不滿足於此，佩頓兄弟希望有朝一日可種出一個超級南瓜王，打破現時由比利時人創下、重達二千六百二十四磅的世界紀錄。
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