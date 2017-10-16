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﻿國際盲品大賽 瑞典品酒師技壓群雄

2017-10-16 列印
　　《法國葡萄酒雜誌》舉辦的第五屆國際葡萄酒盲品大賽，日前在法國著名釀酒區勃艮第舉行，自全球二十四支參賽隊，參賽者要會品嚐世界各地的紅、白酒各六種，再分辨其產地、葡萄品種、名稱、出產年份等資料。結果由瑞典隊技壓群雄奪得冠軍，而上屆冠軍中國隊今年名列第九，上屆亞軍法國隊更跌至列第十一名。
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