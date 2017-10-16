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﻿送「變臉獨角獸」 阿媽整蠱四歲仔

2017-10-16 列印
　　美國一名頑皮母親上周送贈一隻獨角獸毛公仔給四歲兒子，其子收到新玩具時咧嘴而笑，當男童伸手準備接過毛公仔時，該名婦人暗中觸動機關，令原本一臉無辜的獨角獸，變成面目猙獰，男童立刻被嚇得大叫並向後退，最後更放聲大哭，其母不但沒有安慰兒子，更不斷哈哈大笑。婦人將影片上載社交網站facebook後，吸引逾十三萬人點擊觀看，不少網民更聲言，欲購同款毛公仔送給自己子女。
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