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﻿英推迷你屋 助露宿者有家棲身

2017-10-16 列印
　　英國不少青年因無法承擔高昂租金淪為露宿者，當地「無家者基金」（Homeless Foundation）邀請家居設計師設計一款適合青年居住的迷你組合房屋，設計師從客機頭等機艙、遊艇船艙中取得靈感，設計出iKozie迷你屋，迷你屋面積雖然不足一百九十平方呎，但客廳、廚房、睡房、浴室、餐枱、家庭電器等設備一應俱全，住客只需負責繳租金、水費。

  首位受惠者是現年十八歲的男子伊凡斯。據悉，每間迷你屋建造成本為四萬英鎊（約四十一萬四千港元），基金會計劃再建造二十四間同房屋。
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