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﻿越南三歲童 騎巨蟒冇有怕

2017-10-16 列印
　　越南北部清化省河中縣一間民居因附近河流洪水氾濫導致庭院水浸，網上流傳一段短片，顯示一條長達二十呎的巨蟒在庭院內暢泳，之後一名三歲男童毫不恐懼，騎在巨蟒背上。原來該條重達八十公斤的巨蟒是戶主寵物，其性格溫馴，由於家中天井水浸，戶主當日放牠到庭院玩耍、舒展筋骨。戶主之後再發放多段家人與巨蟒蛇同樂短片，證時牠不會傷害家人。
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