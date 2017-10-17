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﻿亞航客機急墜二萬呎

2017-10-17 列印
  曾接受專業訓練的機艙服務員本應在任何情況均保持冷靜，惟亞洲航空一航班由澳洲前往印尼途中機艙突然失壓，急墜二萬呎，機艙服務員更驚惶失惜、高聲尖叫，令乘客陷入恐慌。

　　涉事航班為亞洲航空編號QZ535班機，周日上午十一時十五分接載一百四十五名乘客、六名機員從澳洲珀斯起飛，原定前往印尼峇里島，惟起飛後二十五分鐘後，機艙突然失壓，急墜二萬呎。

　　網上流傳片段顯示，當時機上乘客已戴上氧氣罩，面露出惶恐神色。機艙服務員並無安撫乘客，相反表現驚惶失惜，部份人更大聲尖叫；服務員又沒有用英語教導如何應對緊急情況，令乘客陷入恐慌，部份人只能在座位上祈禱。飛機最終折返澳洲緊急降落，故事並無造成傷亡。
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