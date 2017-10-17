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﻿笑應「閹割」論 蒂勒森努力外交

2017-10-17 列印
　　美國總統特朗早前公開批評國務卿蒂勒森尋求與北韓對話是浪費時間，事後有國會議員形容該言論等同「閹割」國務卿。蒂勒森周日以幽默方式回應有關言論，笑言早前自我檢查身體時，證實身體完整無缺；他又稱，特朗普要求他繼續透過外交途徑尋求解決半島危機，直至美軍投下首枚炸彈。

    另外，美韓海軍昨起一連五天在朝鮮半島附近海域展開聯合軍事演習。演習結束後，列根號將繼續停留韓國或單獨進行演習。
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