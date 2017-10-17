﻿笑應「閹割」論 蒂勒森努力外交

涉嫌受賄、濫用職權的韓國前總統朴槿惠，昨在庭上否認指控，她強調自己從無接受過任何人不正當要求，希望假借法治之名的政治報復可就此結束；並聲稱因為被一個人背叛，令其名譽、生活全毀。 朴槿惠昨日再次首爾中央地方法院應訊，並首次在庭上發言，她否認所有指控，強調自己從無接受過任何人不正當要求，亦無利用職務之便牟取私利，相信法院最終會證明所有指控不屬實，還她清白；希望假借法治之名的政治報復可在身上結束，呼籲法院向她追究一切責任，從輕發落因她而出庭的公職人員、企業家。 她表示，自審訊半年以來，一直在悲痛生活，起因被一名信任的人背叛，令其名譽、生活全毀。 朴槿惠指，其羈押期限原本昨...

2017-10-17