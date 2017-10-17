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﻿歐洲最年輕總理 庫爾茨選舉報捷

2017-10-17 列印
　　奧地利國會選舉結束，官方初步完成點票，由年僅三十一歲、外相庫爾茨領導的中間偏右保守派政黨人民黨報捷，得票率以百分之三十一點四排；極右自由黨以百分之二十七點四排第二；執政社會民主黨屈居第三。人民黨雖成為國會最大政黨，但無法取得會過半數議席，預料會夥拍極右自由黨合組聯合政府執政，庫爾茨將成為歐洲最年輕總理。
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