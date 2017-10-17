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﻿西班牙警告將收回加泰自治權

2017-10-17 列印
　　西班牙中央政府要求加泰隆尼亞自治區澄清是否宣佈獨立期限屆滿，惟自治區主席普伊格蒙特未有明確表達立場，反而促請首相拉霍伊應在未來兩個月展開對話；而馬德里政府警告，若自治區不放棄獨立，當局將收回加泰自治權。

　　拉霍伊上周三發出最後通牒，要求普伊格蒙特在周一上午十時前，澄清加泰是否宣佈獨立，普伊格蒙特在期限屆滿前向馬德里當局提交函件，未有明確表達立場，只稱不欲情況惡化，促請中央政府在未來兩個月與自治區對話。

　　西班牙司法部長卡塔拉表示，普伊格蒙特在信函內並無清楚表明是否放棄獨立；副首相薩恩斯警告，若自治區在周四前不放棄獨立，當局將行使憲法賦予權利回收加泰隆尼亞自治權。
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