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﻿印度吃人雌虎被電死 Man-eating Indian tigress dies of electrocution

2017-10-17 列印
　　A tigress that killed four people in the west Indian state of Maharashtra died on Saturday, days after a court upheld an order to kill it.BBC

　　在印度西部馬哈拉施特拉邦殺死四個人的一頭雌虎，上周六死亡。法庭剛於數天前維持對牠的格殺令。英國廣播公司
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