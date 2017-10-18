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﻿懷孕凱特 與柏靈頓熊共舞

2017-10-18 列印
        身懷第三胎的英國劍橋公爵夫人，周一與夫婿威廉王子、小叔哈里一同到柏靈頓車站參與公益活動，送別一班參加蒸汽火車之旅的兒童，三人行先登上火車，之後在月台等待火車駛離車站時，出席同一活動的英國兒童叢書角色柏靈頓熊開始隨著現場音樂起舞，並邀請凱特共舞，凱特亦表現十分開心，威廉則站在旁邊微笑看着妻子展現舞技。
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