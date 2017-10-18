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﻿為熊貓BB健康 上野動物園擬禁煙

2017-10-18 列印
　　在東京上野動物園出生的貓熊寶寶香香，將在十二月與公眾見面，園方相信屆時將有大批遊人到來探望香香，為確保香香健康、民眾可舒適暢遊動物園，園方考慮實施全面禁煙，關閉園內唯一吸煙區；而負責管理上野動物園、葛西臨海水族園、多摩動物公園、井之頭自然文化園的東京動物園協會表示，其他兩個動物園、一間水族館未來亦會依參觀狀況，考慮實行全面禁煙。
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