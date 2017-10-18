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﻿全新汽車幼兒座椅 設內置安全氣袋

2017-10-18 列印
  不少家長者會在座駕安裝兒童安全座椅，確保嬰幼兒安全。一間兒童汽車安全座椅製造商推出全球首款內置安全氣袋的幼兒座椅，一但發生交通意外，兩邊肩帶內的安全氣袋會在零點○五秒內跳出充氣，保護幼兒頭部免向前傾。該公司表示，設有安全氣袋的兒童安全座椅，較其他前向式安全座椅，可卸去頭、頸一半以上衝力。但該款兒童安全座椅並不便宜，每張售價為七百三十美元（約五千七百港元）。
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