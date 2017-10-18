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﻿靖國神社秋祭 安倍供奉祭品

2017-10-18 列印
  供奉包括二戰甲級戰犯的東京靖國神社，昨起一連四天舉行秋祭，忙於國會眾議院競選活動的首相安倍晉三並無前往參拜，但以內閣總理大臣名義向神社奉納祭品。

　　日本國會眾議院將於下周日進行改選，安倍連日來馬不停蹄穿梭國內不同地方，為執政自民黨候選人站台拉票，昨日亦前往秋田、山形兩縣出席競選活動。最新民調顯示，由自民黨、公明黨組成的執政聯盟，仍可拿下眾議院逾半數議席。

　　昨日是靖國神社一連四天秋祭首天，安倍、厚生勞動大臣加藤勝信、國會參議院議長伊達忠一、文部科學副大臣水落敏榮均無親身前往參拜，四人各自向神社奉納祭品「真榊」。安倍晉三首度執政時，曾在二○一三年十二月以個人身份往靖國神社參拜，而他二度上台執政後，疑因及中韓等鄰國感受，一直未有參拜該神社。
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