﻿巴塞爆示威抗議覊柙加獨領袖

而西班牙最高法院法官周一頒令羈押支持獨立的加泰隆尼亞國民議會領袖桑切斯（圖右）、加泰羅尼亞文化協會領袖庫伊薩特（圖左），表示二人在本月初公投前，組織煽動民眾上街遊行示威，若警方訴二人煽動叛亂罪且罪成，最高會被判入獄十五年。
兩人還柙消息傳出後，約二百人在加泰首府巴塞隆拿遊行到警察總部門外抗議。
大家外出，必有一張八達通傍身。第一代租用版八達通已使用二十年，總發行量逾二百萬張，為配合新科技，第一代卡須換新卡，由今天起持有者拍卡時，會有特別聲響提示換卡，分批最快於明年一月或最遲明年三月失效，不能...
2017-10-18
中共第十九次全國黨代表大會今日召開，中共昨舉行十九大預備會議，選舉主席團、通過包括修改黨章、選舉十九屆中央委員會等大會議程，並通過由劉雲山任秘書長。 十九大今日上午九時在北京人民大會堂開幕，下周二閉幕。而昨日的十九大預備會議確定大會議程，包括聽取和審查十八屆中央委員會的報告、審查十八屆中央紀律檢查委員會的工作報告、審議通過《中國共產黨章程（修正案）》、選舉十九屆中央委員會、選舉十九屆中央紀律檢查委員會。預備會議通過大會主席團成員建議名單，在主席團下設立秘書處由劉雲山出任秘書長。 十九大新聞發言人庹震表示，自十三大以來修改黨章成為中共慣例，它能充份體現黨中央提出的治國...
2017-10-18
身懷第三胎的英國劍橋公爵夫人，周一與夫婿威廉王子、小叔哈里一同到柏靈頓車站參與公益活動，送別一班參加蒸汽火車之旅的兒童，三人行先登上火車，之後在月台等待火車駛離車站時，出席同一活動的英國兒童叢書角色柏靈頓熊開始隨著現場音樂起舞，並邀請凱特共舞，凱特亦表現十分開心，威廉則站在旁邊微笑看着妻子展現舞技。
2017-10-18
利寶大廈坐落於何文田棗梨雅道，鄰近內街梭亞道，環境清靜，今次帶大家參觀該廈的罕有放盤，實用面積1184方呎，擁有3房連2套房間隔，可眺望加多利山一帶翠景。 利寶大廈一向用家主導，現時的放盤量極...
2017-10-18
美股周二早段個別發展，杜指曾升45點，突破23000點關口，曾見23002點，再刷新日內新高；標普指數和納指則好淡爭持。聯合健康集團和強生出爐的季度業績勝預期，帶動杜指衝破23000點水位，業績勝預期的華爾街大行高盛股價則高開後倒跌。 今晨四時，杜指收報22997點，升40點。滙控（005）美國預託證券（ADR）價格見76.68元，較香港收市價跌0.47元；騰訊（700）美國預託證券見352.71元，較香港收市價跌2.09元。 美國聯儲局出爐的九月份工業生產扭轉六月以來跌勢，按月升0.3%，按年升1.6%，與分析師預期相符，意味颶風相關的影響正在消退。八月份的工業生...
2017-10-18
車路士今季表現反覆，唯獨採用「三五一一」陣式時演出甚佳。藍獅今晚歐聯C組主場對羅馬，有射手艾華路莫拉達提早復出，可望重啟勝利陣式爭取小組三連勝。 （有線61、201台、有線移動版周四凌晨2:45直播） 去季英超憑藉「三四三」陣式封王的車路士，攻守套路已被對手洞悉，今季各賽事以此陣式應戰只得四勝一和兩負，相反改踢「三五一一」就收錄三勝一負。該隊今仗有艾華路莫拉達傷瘉擺脫左腳大腿傷患提早復出，正好能復用這套勝利陣式迎戰首都狼。 莫拉達已在周日全面復操，今仗勢當雷霆救兵以本季各賽事入七球、助攻兩次的大順腳風拯救球隊。藍獅領隊干地喜言：「莫拉達有望回歸，這點對球隊十分重要。...
2017-10-18
不少港人愛逛家具店，閒時更換家居擺設，絕對是提升生活空間及質素的關鍵！近日就有兩家歐洲家具店進駐香港，分別有北歐代表IKEA的荃灣新店，以及走意大利工藝路線的Belloni。前者簡約實惠，後者就屬百年...
2017-10-18
劉嘉玲繼飲食王國後，近年除專注拍攝電影，還推出自家時裝品牌ANIRAC，她前晚以品牌創意總監身份率團隊亮相上海時裝周，發佈18年春夏時裝系列，嘉玲的老公梁朝偉繼今年4月的「2017秋冬上海時裝周」後，...
2017-10-18
法治是香港賴以成功的基石之一，法官須在不受外界干擾下審理案件，才可以依法判決，否則就會出現亂局，法治難以彰顯。昨天高院發生旁聽人士亮刀指嚇法官事件，令人深以為憂，司法機構不能掉以輕心，讓挑釁法庭的行為愈來愈多，須與警方商議盡快加強各級法庭的保安，切勿拖延。 昨天在高院民事庭亮刀的內地男子，作出威脅行為後，逃之夭夭，幸法庭上所有人包括法官在內，並沒有受到傷害，究竟他為何作出如此舉動？他昨晚已經自首，有待警方調查，但事件曝露法庭保安鬆懈，若不改善，發生重大事故，就會對法治信心造成打擊。 現在於地區法院和高院庭內，有懲教處人員看管犯人欄內的被告人，但沒有紀律部隊人員維持旁聽席上公...
2017-10-18
很多人喜歡參考騎練合作數據，但很少人會認真考究，到底成功及失敗的是甚麼馬，所以得出來的結論隨時存在很大偏差。 譬如說，姚本輝今季與三位見習生的合作成績，總共逾十次只得一捷，成功率不算高，反映練者並不太...
2017-10-18