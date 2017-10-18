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﻿巴塞爆示威抗議覊柙加獨領袖

2017-10-18 列印
美聯社
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　　西班牙加泰隆尼亞自治區未有明言是否宣佈獨立，馬德里政府限令自治區最遲在周四放棄獨立，否則將回收加泰地區自治權。

  而西班牙最高法院法官周一頒令羈押支持獨立的加泰隆尼亞國民議會領袖桑切斯（圖右）、加泰羅尼亞文化協會領袖庫伊薩特（圖左），表示二人在本月初公投前，組織煽動民眾上街遊行示威，若警方訴二人煽動叛亂罪且罪成，最高會被判入獄十五年。

  兩人還柙消息傳出後，約二百人在加泰首府巴塞隆拿遊行到警察總部門外抗議。
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