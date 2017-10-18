  • 2017年10月18日 星期三
  • 25º
  • 80%
熱門： 阿嬌老父斬三母女渣馬一地兩檢翁美玲

日報新聞 > 國際

﻿敍民主力量宣佈 重奪IS首都拉卡

2017-10-18 列印
　　敍利亞民主力量昨日宣佈重奪極端組織伊斯蘭國「首都」拉卡控制權。敍利亞民主力量發言人西洛表示，部隊昨日部隊在伊斯蘭國在市內最後兩個據點國營醫院、拉卡體育場與武裝份子激戰，最終擊退武裝份子已全面取回拉卡控制權，部隊將繼續清剿武裝份子藏身之處，並移除對方埋下的地雷。目前敍利亞國內伊斯蘭國據點只餘下幼發拉底河河谷和周圍沙漠區域。伊斯蘭國二○一四年閃電攻侵拉卡，敍利亞民主力量自去年十一月展開收復拉卡行動，該組織今年六月突破防線包圍拉卡，經歷四個月苦戰後終擊潰武裝份子。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd