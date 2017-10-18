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﻿印度政客：泰姬陵由叛徒建造 Indian politician: 'Taj Mahal built by traitors'

2017-10-18 列印
  A controversial Indian politician from the ruling Bharatiya Janata Party (BJP), has called the Taj Mahal a "blot on Indian culture" built by "traitors".　BBC

　　印度執政人民黨一名受爭議的政客聲稱，泰姬陵是「印度文化的一個污點」，由「叛徒」建造。

英國廣播公司
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