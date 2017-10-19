﻿加獨困擾西甲轉播 巴塞剔出聯賽收益大減

阿仙奴上場英超造訪屈福特負1:2，不敗勇勢斷纜之餘，又增添了韋碧克及哥斯尼兩名傷兵。今晚歐霸H組造訪地頭龍貝爾格萊德紅星，槍手讓球主客和難讓一球，宜敲「主勝」。（now633台周五凌晨1:00直播） 兵工廠上仗英超結束不敗走勢，雪上加霜的是前鋒韋碧克及中堅哥斯尼皆在該仗受傷，令傷兵名單增至五人。隊長兼後衛梅迪薩卡直言：「上場敗仗敲響了警號，我們再次犯上防守不集中的老毛病，導致敗陣而回。大家必須立即重整旗鼓，否則只會愈踢愈差。」 縱使梅迪薩卡出言振奮士氣，但兵工廠陣中人腳令人難以信賴。射手拿卡錫迪今季所有賽事作客未嚐士哥，中場奧斯爾英超上陣六仗，錄得零入球零助攻。槍手...

2017-10-19