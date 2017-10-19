  • 2017年10月19日 星期四
  • 27º
  • 64%
熱門： 超強颱風胡漢清報警離奇死亡WhatsApp季候風

日報新聞 > 國際

﻿加獨困擾西甲轉播 巴塞剔出聯賽收益大減

2017-10-19 列印
        加泰隆尼亞自治區能否如願獨立仍是未知之數，但「加獨」問題已困擾西班牙甲組足球聯賽高層，決定押後西甲國際播映權招標程序，賽會估計，巴塞隆拿剔出聯賽，聯賽收益會大減兩成至兩成半。

        不少西甲球迷擔心一旦加泰獨立，西甲班霸巴塞隆拿將會剔出聯賽，令叫座力大減，而西甲賽會總裁特巴斯表示，倘若加泰獨立，區內所有球會，包括巴塞隆拿或即時退出聯賽，預計屆時聯賽轉播權、廣告收益會大減兩成至兩成半，同時其他國家的聯賽亦會趁機瓜分西甲市場。

　　鑑於加泰局勢仍未明朗，賽會決定押後二○一六年至一九年球季國際電視轉播權招標程序最少兩周。

　　巴塞隆拿大學經濟學教授列瓦納指，一旦巴塞隆拿退出西甲，聯賽電視轉播權收入最低會減少二億歐羅（約十八億三千四百萬港元）。

　　
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd