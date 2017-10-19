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﻿強行拖走越南客 警員被革職

2017-10-19 列印
　　美籍越南裔男子杜成德，今年四月拒絕讓出機位予美國聯合航空機組人員，結果被強行拖離機艙，芝加哥市監察長辦公室調查後，認為當日在到場四名航警處理手法不當，令事態升級，兩名強行拖走杜成德的警員已被革職。

　　芝加哥市監察長辦公室發表調查報告，直指當日四名隸屬芝加哥航空管理局的航空警察處理事件手法失當，導致事態從非危險情況升級至身體暴力。

　　其中兩名強行拖走杜成德的警員，因處理不當、刻意向主管隱瞞實情，已被當局革職。

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