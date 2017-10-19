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﻿澳長腿瑜伽美女 上載一張相可賺11萬

2017-10-19 列印
        社交媒體興起，造就出一批網上紅人、KOL，社交媒體亦為他們帶來可觀收入。二十二歲澳洲女子斯佳娜是一名模特兒，她經常將自己做高難度瑜伽的相片上載instagram，吸引逾一百三十萬粉絲追蹤，由於其人氣高企，不少廠商爭相與她合作，現時斯佳娜只要上載一張相，便能賺取一萬五千美金（約十一萬七千港元）收入。斯佳娜雖然年輕，但已兩度環遊世界，並創辦自家瑜伽服飾品牌。據悉，斯佳娜曾罹患嚴重抑鬱症，亦曾試過輕生，其後透過苦練瑜伽讓身心靈嘗試平衡，使病情大大改善。
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