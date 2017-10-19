澳長腿瑜伽美女 上載一張相可賺11萬
有關分手後安排 胡漢清報警 指江希文涉妨礙司法公正
《頭條日報》在一五年獨家報道知名資深大律師胡漢清與相戀兩年半、未婚生女的藝人江希文（Liz）秘密分手，其後二人就四歲半女兒Natalie的撫養權及生活費鬧上家事法庭。本報接獲最新消息，胡漢清上月中到香...
2017-10-19
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中國研發ARJ21飛機 高高原航線試飛成功
內地自主研發的支線飛機ARJ21，日前展開為期五天高高原科研驗證飛行，並通過各項測試，象徵該款飛機已具備在海拔二千四百三十八米以上高高原環境安全飛行能力。 青海機場昨表示，八架ARJ21-700飛機日前展開為期五天高高原科研驗證飛行，往來區內西寧、德令哈、花土溝、格爾木四個位處海拔二千四百三十八米以上高高原的機場；其中，ARJ21在上月底，首次在海拔二千九百四十五米的花土溝機場完成試飛，通過高高原機場引擎啟動、性能驗證試飛、進離場驗證試飛等多項測試，證明該款飛機各項功能已符合高高原機場飛行要求。 據悉，高高原航線對飛機設備有更高要求，特別是供氧系統。由於高原空氣稀...
2017-10-19
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加獨困擾西甲轉播 巴塞剔出聯賽收益大減
加泰隆尼亞自治區能否如願獨立仍是未知之數，但「加獨」問題已困擾西班牙甲組足球聯賽高層，決定押後西甲國際播映權招標程序，賽會估計，巴塞隆拿剔出聯賽，聯賽收益會大減兩成至兩成半。 不少西甲球迷擔心一旦加泰獨立，西甲班霸巴塞隆拿將會剔出聯賽，令叫座力大減，而西甲賽會總裁特巴斯表示，倘若加泰獨立，區內所有球會，包括巴塞隆拿或即時退出聯賽，預計屆時聯賽轉播權、廣告收益會大減兩成至兩成半，同時其他國家的聯賽亦會趁機瓜分西甲市場。 鑑於加泰局勢仍未明朗，賽會決定押後二○一六年至一九年球季國際電視轉播權招標程序最少兩周。 巴塞隆拿大學經濟學教授列瓦納指，一旦巴塞隆拿退出西甲，聯賽電...
2017-10-19
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屋苑頻錄市價成交
據星島地產網報導，二手再錄市價成交個案，利嘉閣高級聯席董事魏小勇表示，東涌映灣園11座高層C室，面積約565方呎，採兩房設計，望翠綠山景，以600萬元易手，呎價約10619元，據了解，原業主約於09年...
2017-10-19
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IBM挾盈喜炒高 杜指新高 勁升160點
美股繼續造好，杜指在成份股IBM發盈喜下再刷新日內新高，初段曾升超過140點，企穩23000點關口之上；標指和納指均靠穩。IBM上季業績強勁加上本季發盈喜，初段股價飆升逾9%，帶動科技股向上，保健、金融和能源股亦造好。 美股借助企業季度業績理想繼續造好，美股曾升超過140點，企穩23000點之上，至今晨四時收報23157點，升160點；納斯達克指數報6624點，升0.56點。滙控（005）美國預託證價格報77.40港元，較香港收市價升0.40港元；騰訊（700）美國預託證價格報357.02港元，較香港收市價升2.42港元。恒指ADR折合報28825點，升112點。 ...
2017-10-19
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頹兵難摘「星」
阿仙奴上場英超造訪屈福特負1:2，不敗勇勢斷纜之餘，又增添了韋碧克及哥斯尼兩名傷兵。今晚歐霸H組造訪地頭龍貝爾格萊德紅星，槍手讓球主客和難讓一球，宜敲「主勝」。（now633台周五凌晨1:00直播） 兵工廠上仗英超結束不敗走勢，雪上加霜的是前鋒韋碧克及中堅哥斯尼皆在該仗受傷，令傷兵名單增至五人。隊長兼後衛梅迪薩卡直言：「上場敗仗敲響了警號，我們再次犯上防守不集中的老毛病，導致敗陣而回。大家必須立即重整旗鼓，否則只會愈踢愈差。」 縱使梅迪薩卡出言振奮士氣，但兵工廠陣中人腳令人難以信賴。射手拿卡錫迪今季所有賽事作客未嚐士哥，中場奧斯爾英超上陣六仗，錄得零入球零助攻。槍手...
2017-10-19
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限量15部 五門MINI S重料別注
MINI代理最近為Cooper S 5-Door版，打造了一款名為Works Edition的特別版，賣點是內外加上大量原廠JCW（John Cooper Works）升級配件，賣相孔武有力，全港限量...
2017-10-19
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李安仔首拍港產片 李淳孖林家棟勇救露底女
因為父親係奧斯卡金像導演，現年27歲嘅李淳喺影壇發展都備受重視。早前，李淳憑電影《目擊者》中殺人魔角色角逐下月台灣金馬獎，同《明月幾時有》嘅梁家輝等力爭最佳男配角獎。近排，李淳留港與影帝林家棟等拍攝鄭...
2017-10-19
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社論——掃清「炒場黨」 還市民運動空間
康文署運動場地被人「炒場」，是長期存在的問題，一直引起市民不滿。申訴專員公署及審計署多次批評康文署打擊炒賣體育設施不力，五年前康文署作出回應，會推出多項打擊炒場招數，但迄今炒場情況依然，運動場地變成「炒場黨」的「提款機」，市民被迫付出高於正常價格使用場地，不高興也要啞忍，問題沒完沒了。 市民經常反映康文署運動場地爆滿，不少是被人「炒場」——即有人有組織地先預訂收費場地，然後公然或暗中以高價出售時段，從中取利，或者霸佔免費的硬地場所。市民想使用，便索取「霸位費」，無本生利。民政事務局局長劉江華昨出席電台節目被問到「炒場」時，指當局正着手提升「康體通」訂場電腦系統，希望改善訂場...
2017-10-19
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馬場浮世繪——羅富全谷草開齋兼起孖
羅富全之前在沙田賽事次次贏馬，谷草則成績麻麻，但昨晚先憑「豐盛人生」取得零的突破，之後再贏「魅力知心」梅開二度，賽後見其豎起拇指對鏡頭示意，甜在心裏！ 馬場浮世繪
2017-10-19
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