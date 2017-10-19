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﻿曾鑲嵌在路易十四皇冠 19卡粉紅鑽料值4600萬

2017-10-19 列印
　　一顆重逾十九卡的粉紅鑽石，下月將在瑞士日內瓦拍賣，預計成交價介乎六百萬至九百萬美元（約四千六百八十萬至七千零二十萬港元）。該顆名為「Le Grand Mazarin」（大馬薩林）的鑽石，意大利樞機主教兼法國國王路易十四宰相馬薩林命名，它曾鑲嵌在路易十四的皇冠上，法國其後所有君主，包括拿破亦佩戴過它。今次是該顆鑽石一百三十年來首次在拍賣市場亮相，它目前由一名私人收藏家珍藏。
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