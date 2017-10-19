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﻿日老翁發明「大蒜咖啡」

2017-10-19 列印
　　日本七十四歲老翁下平米紀智，發明全球首款不論色澤、味道皆與咖啡無異，但實並非咖啡的「大蒜咖啡」。下平三十年前在青森縣八戶市經營餐廳時，無意中發現將燒焦的大蒜碾碎後泡熱水，竟產生猶如咖啡的甘味。他退休後反覆實驗摸索，終於調製出由青森大蒜製成、喝後口腔不會殘留蒜味的「大蒜咖啡」，前年取得專利，下平在岩手縣開設工作室量產。「大蒜咖啡」喝起來與同咖啡豆咖啡並無分別，而且大蒜有暖身效果，故適合體寒、貧血飲用。
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