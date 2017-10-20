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﻿普京前上司女兒將參選總統

2017-10-20 列印
　　俄羅斯社交名媛、被譽「俄羅斯芭莉絲希爾頓」的索布查克（見圖）宣佈，參加明年三月舉行的總統選舉，屆時可能與尋求連任的總統普京對壘；克里姆林宮則表明，歡迎索布查克參選。

　　索布查克周三公佈參選決定，她表示，自己不隸屬任何政黨，亦未被任可意識形態框架規限，認為投身選戰可給予選民更多選擇，她希望可在精英階層中籌募競選經費。

　　在獄中服刑的反對派領袖納瓦爾尼批評索布查克只是一場表演，協助政府美化不公平選舉。

  現年三十五歲的索布查克除是社交名媛外，亦是實境電視節目主持，她二○○四年以優異成績畢業於莫斯科國際關係學院，其亡父阿納托利索布恰克是俄羅斯著名律師，亦曾聖彼得堡市市長，是時任第一副市長普京的上司。
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