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﻿對美軍遺孀不敬 議員批特朗普可恥

2017-10-20 列印
　　一批美軍本月四日在西非國家尼日爾遭伏擊，四名士兵陣亡，四人遺體周二運返美國，其中一名陣亡美軍、二十五歲中士約翰遜遺孀，由民主黨眾議員威爾遜陪同前往空軍基地迎接亡夫靈柩途中，接獲總統特朗普電話；威爾遜後透露，對方不但未能說出陣亡美軍名字，亦沒表揚約翰遜是英雄，更說出不敬說話。特朗普事後在社交網站twitter反指控威爾遜揑造事實，杜撰對話內容；威爾遜形容對方可恥，認為特朗普應該向前總統奧巴馬學習如何向陣亡軍人家屬致哀。
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