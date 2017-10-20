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﻿馬州槍擊案疑犯 曾被捕逾40次

2017-10-20 列印
　　美國馬里蘭州、特拉華州先後發生槍擊案，六人死傷，警方拘捕涉案獨行槍手。首宗槍擊案在周三晨發生，一名男子闖入馬里蘭州首府巴爾的摩一個商業園區，在一間屋宇維修公司鳴槍擊五人後逃走，事件造成三死兩傷，警方鎖定疑犯是該公司前僱員，懷疑他與死傷者曾有過節；約兩小時後特拉華州一間汽車銷售和服務店亦發生槍擊案，導致一人受傷。警方調查後，相信兩案是同一人所為，疑犯當晚上在特拉華州落網。據悉，疑犯過去涉及多宗嚴重罪行，曾被捕逾四十次，當局正調查其犯案動機。
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