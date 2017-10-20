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﻿烏克蘭反貪示威者與防暴警衝突 Ukraine anti-graft protesters clash with riot police

2017-10-20 列印
　　Four people have been injured in clashes between riot police and demonstrators demanding major reforms in Ukraine's capital Kiev.BBC

　　在烏克蘭首都基輔，防暴警察與要求大改革的示威者爆發衝突，四人受傷。英國廣播公司
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