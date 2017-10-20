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﻿自我對弈72小時 AlphaGo Zero連勝百場

2017-10-20 列印
        美國Google集團旗下DeepMind的人工智能AlphaGo，今年五月擊敗中國職業九段棋手柯潔後退役，DeepMind日前宣佈研發出加強版人工智能AlphaGo Zero，Zero最特別之處是毋須團隊預先先輸入數據，而是由一張白紙開始，從最基本開始學習，在短短七十二小時Zero完成近五百萬盤自我對弈後，成為頂級棋手，它更以一百比零的佳績，完敗贏下韓國棋手李世時的AlphaGo。Deepmind行政總裁哈斯比斯相信，該系統可應用在更廣泛科學研究之上。
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