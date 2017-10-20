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﻿大笨鐘聖誕將暫復報時

2017-10-20 列印
　　倫敦地標伊麗莎白塔大笨鐘八月起展開長達四年的維修保工程，每小時一次的報時鐘聲亦別眾，但國會周三宣佈，大笨鐘將下月十一日休戰紀念日上午九時至十二日國殤星期日下午一時、十二月三十三日至翌年一月一日下午一時的聖誕假期內，暫時恢復時鐘聲；但國會表明，由於大笨鐘已暫停報時十一周，恢復報時的時候或許會出現誤差。
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