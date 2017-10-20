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﻿南京熊貓洗頭 網民大讚可愛

2017-10-20 列印
  江蘇省南京市紅山森林動物園近日有三隻大熊貓進駐，其中，和和、九九率先到埗，最後一隻平平周二由四川耿達基地飛抵南京，園方立即安排牠入住熊貓館，平平初來報到便無視有大批遊客圍觀，直接走到水池邊洗頭，再浸浴數分鐘，然後才揈乾毛髮的水份，仔細品嚐竹筍。遊客目睹平平洗頭一刻，紛紛利用手機拍照、拍攝短片。網友看到，不少人更大呼平平超級可愛。
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