﻿埃及兒童古墓出土 學者關注草葬遺體

考古學家在埃及格貝爾山早前發現四座古代兒童墳墓，其中三人有護身符或首飾陪葬，但一人的墳墓簡陋。考古學家及當局表示，會就此深入調查，希望了解更多埃及土葬歷史。據悉，四座兒童墳墓前身於公元前一四九三年至一四○一年是採石場，考古學家發現四人下葬時為十歲以下，當中他們感興趣的是唯一一位草草埋葬的孩子，他們估計他五至八歲，死時有患病及受傷的跡象。



另外，其餘三具童屍中，一具是幼兒；第二和三具年齡介乎五至九歲，有珠寶、啤酒罐、葡萄酒器皿和青銅刀陪葬，其中一具屍體左手腕更附有甲蟲狀的寶石和護身符。



草草下葬的那具則由麻布袋包裹放在蘆葦墊上，屍體旁邊有三顆甲蟲狀的寶石，其中一顆刻有皇朝及皇室的名字。



