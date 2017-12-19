  • 2017年12月20日 星期三
  • 14º
  • 44%
熱門： 鐘鉉肢解女童予恩陳敏之青年人首置

日報新聞 > 國際

﻿英國進行擬批准 液體「火化」

2017-12-19 列印
　　為減少屍體處理過程對環境造成的影響，英國西米德蘭茲群擬批准以先進「液體火化」方式處理人類屍體，該技術可於三小時內以強鹼化學物將人類屍體溶為軟骨及液體，有關技術將花費約三十萬鎊（即約三百一十二萬港元），若成事將成英國首例。

　　英國Resomation公司技術人員早前成功研發一部儀器，可在三小時內軟化人類屍骨，並以加熱至逾攝氏一百五十度的氫氧化鉀鹼性溶液，將屍體其餘部份溶解成茶褐色液體。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd