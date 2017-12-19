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﻿土耳其支持 巴人立國

2017-12-19 列印
　　土耳其總統埃爾多安繼日前敦促全球承認東耶路撒冷為巴勒斯坦首都後，日前又表明土耳其計劃在東耶路撒冷開設大使館，支持巴勒斯坦立國。另外，埃爾多再次譴責美國總統特普承認耶路撒冷為以色列首都的決定，強調猶太人無權「侵吞穆斯林的首都」耶路撒冷。

　　埃爾多安於上周六在中南部卡拉曼市出朗集會，他表示，由於東耶路撒冷被佔領，他們不能到該處開設大使館，但如情況許可的話，他們將在那裏正式設立大使館的日子不遠了。

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