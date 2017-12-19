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﻿Chile: Landslide destroys village and kills at least five 智利山泥傾瀉毀村最少殺五人

2017-12-19 列印
　　A landslide caused by torrential rain has killed at least five people in southern Chile and has destroyed dozens of houses.　BBC

  智利南部暴雨引發山泥傾瀉，至少造成五人死亡，並摧毀數十間房屋。

英國廣播公司



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