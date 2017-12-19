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﻿東京再誕熊貓寶寶 「香香」「真真」今起亮相

2017-12-19 列印
        日本東京上野動物園半年前誕生的熊貓寶寶「香香」和母親「真真」，今日起至明年一月底和遊客正式見面。

　　這是上野動物園時隔二十九年，再次有熊貓寶寶亮相，香香於每天只會有兩小時半和訪客會面，以免牠出現精神不穩定的情況。

　　香香是爸爸「力力」和媽媽「真真」自然交配成功的結晶，於今年六月十二日出世，是第三隻在上野動物園出生的熊貓寶寶。

　　園方為避免人潮太多，將採報名抽籤的方式，一天最多開放二千人次，現已有超過二十四萬七千人報名，即平均一百四十四人中，只有一人能幸運見到「香香」。
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