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﻿感謝金正恩 加沙餐廳優待北韓客人

2017-12-19 列印
　　美國總統早前宣佈承認耶路撒冷為以色列首都，導致巴勒斯坦人強烈不滿，向來與特朗普敵對的北韓亦大罵他是「瘋老頭」，此令巴人大表感激，更有巴勒斯坦餐廳推出向北韓客人提供兩折優惠。

　　位於加沙地帶賈巴利亞難民營內的拉巴阿餐廳早前特地貼出告示，上面寫着「感謝北韓領導人金（正恩）為巴勒斯坦建國大業扮演的角色，北韓客人可享有兩折優惠。」

　　不過，加沙地帶卻沒有朝鮮人，當地亦無居民擁有北韓公民身份，該餐廳不少顧客表示，「我愛金正恩，因為他像個男人，也是對抗美國的英雄。」

　　餐廳老闆則表示，他知道加沙地帶沒有朝鮮人，但只能做到這地步。
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