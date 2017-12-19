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﻿全球最小聖誕卡

2017-12-19 列印
　　英國科學家成功研發一款全球最微型的聖誕卡，它只有二十微米高、十五微米闊，由英國國家物理實驗室研製，封面是雪人圖案，並寫上「季節祝福」字句等。

　　一微米相當於百萬分之一米，由於共聖誕卡太小，它由氮化矽製成，外層塗上白金，連一枚郵票都可容納逾二百萬這款聖誕卡。

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