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﻿教宗和兒童 慶81歲壽辰

2017-12-19 列印
　　教宗方濟各於上周日與大批來自貧困家庭的兒童慶祝其八十一歲壽辰，期間又與小朋友合力吹熄一個十三呎長意式薄餅，並叮囑他們要吃光所有薄餅，才會快高長大。另外，一眾小朋友亦於梵蒂岡向教宗獻唱生日歌，為他送上巨型蛋糕。

　　教宗的生日蛋糕由羅馬糕餅店「常春藤」製造，是梨子及肉桂口味，上方的圖案是教宗方濟各身穿白色長袍，一手拿著裂成兩半，但已縫合的地球，象徵教宗統合的能力，蛋糕上亦插着一張由意大利街頭藝術家莫帕爾設計的照片，上面是教宗將地球扛在肩上。
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