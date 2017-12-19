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﻿加州全球首推 大麻白酒

2017-12-19 列印
　　美國加州通過大麻合法化，醫療用大麻已可合法使用，休閒用的大麻亦將通過審核。有釀酒商乘勢推出全球首款大麻白酒，由於不含酒精成份，用家不怕喝醉，卻會覺得亢奮。

　　大麻白酒由位於美國索諾瑪縣的Rebel Coast酒莊釀製，定於明年一月上市，每支含有四毫克的四氫大麻酚大麻素，但並不太強烈，用家飲用後要等十五分鐘，才會感受到大麻的作用。

　　這款葡萄酒每瓶售六十美元（約四百六十八港元），只會在當地的大麻診所發售。

　　除這款葡萄酒外，Rebel Coast酒莊還計劃發售一款灌輸了大麻成份的桃紅起泡酒。
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