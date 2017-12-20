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﻿已故旅法華裔畫家 花卉油畫八千萬成交

2017-12-20 列印
        已故旅法華裔畫家常玉一幅花卉油畫周一在巴黎拍賣，最終八百八十萬歐羅（約八千一百二十萬港元）成交，創常玉作品最高成交價紀錄。常玉在一九○一年清末時期的中國出生，五四運動思潮下，一九二○年赴法國留學，與徐悲鴻、林風眠、潘玉良、邵洵美等同屬中國最早期留法學生，畢業後繼續留在法國生活、創作，直至六六年逝世時，他大部份時間均旅居居住，亦曾短暫回國。該幅創紀錄的畫作是常玉於一九三○年創作，一度失落數十年，直至七○年代重現巴黎。
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