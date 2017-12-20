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﻿夏洛特小公主下月返學啦！

2017-12-20 列印
　　英國肯辛頓宮發佈皇室第二承繼人威廉王子最新全家福，懷有第三胎的劍橋公爵夫人凱特體態依舊纖瘦，夫婦二人展露和藹可親的笑容，而皇室第三承繼人喬治王子、第四承繼人夏洛特公主則乖巧地站在父母身前，該將全家福亦會印在威廉一家今年使用的今年的聖誕卡上。另外，夏洛特今年已年滿三歲，威廉夫婦已選定倫敦威爾科克斯幼稚園作為女兒人生第一所學校。幼稚園職員得知該消息後，對威廉、凱特的決定感到高興，並期待小公主早日入學。
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