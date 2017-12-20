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﻿巴格達迪疑遭生擒 羈押在敍美軍基地

2017-12-20 列印
■土國傳媒報道，美軍已生擒巴格達迪。 美聯社
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　　敍利亞、伊拉克政府先後宣佈已將極端組織伊斯蘭國逐離國境，雖然該組織已潰不成軍，惟屢傳死訊的領袖巴格達迪仍下落不明，土耳其傳媒報道，美軍已生擒巴格達迪將他羈押在敍利亞北部一座美軍基地。

曾傳出死訊

　　報道稱，巴格達迪及其家屬、一名伊拉克籍及六名外籍伊斯蘭國核心成員日前被美軍生擒。消息稱，巴格達迪被捕時腿部受傷，他與家屬已羈押在敍利亞北部一座美軍基地，其餘核心成員將會陸續押送到該座基地；但有關消息未經任何一方證實。

　　巴格達迪是伊拉克人，他唯一一次公開露面是二○一四年在摩蘇爾努爾大清真寺宣佈建國。巴格達迪屢傳死訊，但均未獲得證實，最近一次伊拉克電視台本年七月報道其死訊，惟兩個月後巴格達迪發表錄音講話，繼續呼籲支持者發動聖戰。
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