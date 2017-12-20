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﻿聯國促撤耶城首都地位　美否決議案

2017-12-20 列印
　　美國一意孤行，承認耶路撒冷為以色列首都後，惹來國際社會不滿，聯合國安理會周一討論要求美國撤回有關決定的決議草案，惟美方卻運用否決權否決草案。

　　決議草案由埃及提出，表明何試圖改變耶路撒冷地位的決定或行動均無法律效力，要求美國撤回有關決定；決議草案得到四個常任理事國、十個非常任理事國支持，美國不僅是唯一反對常任理事國，更運用否決權否決草案。

　　美國常駐聯合國代表黑莉表示，運用否決權是要維護美國主權、美國推動中東和平作用。強調美國在何處設立大使館，別國無權干涉。

　　副總統彭斯決定押後原訂本周出訪埃及和以色列計劃，留在華盛頓處理稅改法案表決。

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